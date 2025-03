Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt

Baden-Baden - Jugendlicher nach Raubüberfall in Haft

Rastatt / Baden-Baden (ots)

Wie der Polizei nachträglich gemeldet wurde, ereignete sich am 12. Januar im Bereich "Am Schloßplatz" ein Raubüberfall auf einen damals 16-jährigen Jugendlichen. Nach bisherigen Ermittlungen war der junge Mann gegen 18:15 Uhr mit einer Freundin unterwegs, als er von zwei Bekannten im Alter von 16 und 20 Jahren abgepasst wurde. Die mutmaßlichen Täter griffen ihn wiederholt gewaltsam an und entrissen ihm dabei sein Smartphone, bevor sie zu Fuß flüchteten. Im Zuge der anschließend eingeleiteten Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt erhärtete sich der Verdacht gegen das aggressive Duo, insbesondere gegen den 16-jährigen Haupttäter. Auf Initiative der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde daraufhin ein Haftbefehl beantragt. Der Jugendliche, der zudem im Fokus einer Ermittlungsgruppe des Polizeipostens Baden-Baden-Oos steht, die mit der Aufklärung einer Serie von Autoaufbrüchen und Diebstählen im Raum Baden-Baden befasst ist, wurde noch im Februar an seiner Wohnanschrift in Baden-Baden vorläufig festgenommen. Nach seiner Vorführung beim Haftrichter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen sowie Zusammenhänge und Hintergründe zu weiteren Verfahren dauern an. /ya

