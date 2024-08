Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Vier Räder an Sportwagen entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 07.08.2024 demontierte eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 22:00 Uhr alle vier Räder eines hochpreisigen, in der Rosenstraße in Emmendingen geparkten Sportwagens.

Anschließend wurde zudem die Frontscheibe und eine Seitenscheibe auf der Fahrerseite des Pkw beschädigt.

Der Pkw wurde durch die Täterschaft zum Abmontieren der Räder auf Pflastersteine "aufgebockt".

Der Eigentümer konnte aus seiner Wohnung zwei flüchtende Personen sehen die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen.

Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

as Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

