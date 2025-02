Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Flucht nach Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, 15.02.2025 gegen 20:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Saarlandstraße/Rottstraße in Ludwigshafen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Hierbei befuhr ein vermutlich silberfarbener Mercedes mit zwei männlichen Insassen die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Adlerdamm. An der Kreuzung zur Rottstraße bog der Fahrer in diese ein und übersah die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn der RNV. Nachdem die Straßenbahn den PKW erfasste, wurde dieser einige Meter in Richtung Rottstraße geschleudert. Im Anschluss daran flüchtete der Fahrer des PKW in Richtung Rottstraße. In der Straßenbahn wurde glücklicherweise keiner der Insassen verletzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des geflüchteten PKW an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-96324150.

