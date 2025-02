Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 16.02.2025 um 01:06 Uhr beschädigte eine stark betrunkene männliche Person einen PKW und ein Roller, welche in der Hartmannstraße in Ludwigshafen geparkt waren. Die Polizei konnte den Mann vor Ort antreffen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste er jedoch umgehend in ein Krankenhaus verbracht und dort behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich weiterer beschädigter Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell