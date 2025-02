Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressenachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der L47 zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand

Osann-Monzel (ots)

Am Freitag, den 14.02.2025, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Osann-Monzel ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen, bei dem insgesamt drei Personen teils schwer verletzt wurden. Ein 62-jähriger Audi-Fahrer befuhr die L47 aus Richtung Wittlich kommend, in Fahrtrichtung Maring-Noviand. Eine 55-jährige BMW-Fahrerin befuhr die L47 aus Richtung Mühlheim an der Mosel kommend, in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 62-jährige Audi-Fahrer auf gerader Strecke auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Die entgegenkommende BMW-Fahrerin versuchte noch auszuweichen. Es kam dennoch zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Audi mehrfach und kam auf einem Feld auf seinem Fahrzeugdach zum Stillstand. Der BMW landete ebenfalls stark beschädigt auf dem gleichen Feld. Der Audi-Fahrer wurde leicht, seine 56-jährige Beifahrerin und die BMW-Fahrerin schwer verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Schadenshöhe wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt. Die L47 war für die Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen bis ca. 18:30Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Osann-Monzel und Kues, ein Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen, die Straßenmeisterei, die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich und ein Unfallaufnahmeteam aus Trier.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell