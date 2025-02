POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Hundes

Osann-Monzel (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es gegen 13:35 Uhr auf der L 47 zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Unfallörtlichkeit ist aktuell in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

