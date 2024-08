Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Einhausen (ots)

Am 22.08.2024 gegen 17:10 Uhr kam es auf der L3261, außerhalb von Einhausen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Der Geschädigte muss nun einen Sachschaden von ca. 1500 EUR an seinem Fahrzeug hinnehmen. Als Unfallverursacher kommt ein blauer Traktor in Betracht, an welchem eine Art Anbau verbaut gewesen sein soll. Mit eben diesem sei der Verursacher am Fahrzeug des Geschädigten hängengeblieben. Falls es Zeugen gibt, denen ein solches Fahrzeug im fraglichen Zeitraum aufgefallen ist, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 bei der Polizeistation Heppenheim zu melden.

