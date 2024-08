Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Birkenau (ots)

Am Donnerstag (22.08.) gegen 12:30 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin von einem unbekannten Autofahrer in Birkenau geschnitten. Die Radfahrerin war mit ihrem E-Bike von Weinheim aus auf dem Weg nach Birkenau. Der unbekannte Autofahrer schnitt die Dame beim Abbiegen in die Straße: "Am Schönherrnberg". Der Verursacher entfernte sich danach, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer: 06252/706-0 zu melden.

