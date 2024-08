Birkenau (ots) - Am Donnerstag (22.08.) gegen 12:30 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin von einem unbekannten Autofahrer in Birkenau geschnitten. Die Radfahrerin war mit ihrem E-Bike von Weinheim aus auf dem Weg nach Birkenau. Der unbekannte Autofahrer schnitt die Dame beim Abbiegen in die Straße: "Am Schönherrnberg". Der Verursacher entfernte sich danach, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Radfahrerin wurde leicht ...

