POL-HL: Ostholstein - Weißenhäuser Strand

Handy nach Unterschlagung geortet

Am Pfingstwochenende vergaß eine Besucherin des Badeparadieses in Weißenhäuser Strand ihr hochwertiges Handy in der Umkleide. Als sie nachschaute, war das Handy weg. Später konnte es durch die Geschädigte im südlichen Ostholstein geortet und durch die Polizei wieder ausgehändigt werden.

Am Sonntagvormittag (19.05.2024) hielt sich eine 38-jährige Hamburgerin im Badeparadies Weißenhäuser Strand auf. Hier ließ sie versehentlich ihr hochwertiges I-Phone 15 in der Umkleide liegen. Schnell bemerkte sie dies und eilte zur Umkleide zurück, doch das Smartphone lag nicht mehr dort. Eine Abfrage beim Personal und der Fundsachenstelle erbrachten ebenfalls keinen Erfolg.

Die Hamburgerin zeigte den Vorfall online bei der Polizei an und konnte im späteren Verlauf ihr Gerät im südlichen Ostholstein orten. Dies teilte die Frau der dort zuständigen Polizeidienststelle mit. Am Dienstag (22.05.24) wurde die Wohnanschrift eines 27-jährigen Ostholsteiners überprüft. Der Mann gestand, das Handy an sich genommen zu haben und händigte dies den Beamten aus.

Noch am selben Nachmittag konnte die 38-Jährige ihr Handy nach Eigentumsnachweis wieder in Empfang nehmen. Hier zeigte sich, dass die eingeschaltete Standortbestimmung mit einer dazugehörigen App zum Wiederauffinden des Telefons geführt hat. Gegen den 27-jährigen Ostholsteiner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung eingeleitet.

