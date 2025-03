Polizei Köln

POL-K: 250331-3-K Polizeihund "Woodstock" fasst Kiosk-Einbrecher - 47-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (29. März) hat Polizeihund "Woodstock" einen 47 Jahre alten Einbrecher in einem Kiosk auf der Domstraße in der Kölner Innenstadt aufgespürt. Der Eigentümer hatte die Polizei alarmiert, nachdem er gegen 0.30 Uhr über die Videoüberwachung beobachtet hatte, wie ein Mann durch das Oberlicht der Eingangstüre in das Geschäft eingestiegen war. Die Polizisten umstellten das Gebäude daraufhin und forderten den Polizeihund an, der den 47-Jährigen schließlich versteckt in einer Nische des Lagers fand. Der Mann wird einem Haftrichter vorgeführt. (as/al)

