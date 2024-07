Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Nach einem verbotenen Abbiegemanöver sind am Sonntag, 07. Juli 2024, gegen 16:15 Uhr, zwei Fahrzeuge auf der B211 in Ovelgönne zusammengestoßen.

Ein 42-jähriger Mann aus Bochum befuhr die B211 mit einem Ford in Richtung Brake. In der eingerichteten Baustelle bog er trotz Verbots nach links in die Barghorner Straße ab. Dabei stieß er mit dem Mercedes einer 55-Jährigen aus Oldenburg zusammen, die die B211 in Gegenrichtung befuhr.

Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Der Mercedes musste aber abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell