LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Quad

Weißenborn-Lüderode (ots) - Als sich der 64jährige Fahrer eines PKW Skoda am Morgen des 29.05. gegen 06:55 Uhr in Weißenborn-Lüderode ans Steuer seines Fahrzeuges setzte, unterschätzte er die Wirkung des am Vorabend getrunkenen Alkohols. Es kam wie es kommen musste und die Fahrt endete nach wenigen Metern an der Mauer einer Grundstücksumfriedung in der Straße Unterm Berge. Bei dem Aufprall wurde das Fahrzeug ...

mehr