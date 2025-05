Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug geschrottet

Weißenborn-Lüderode (ots)

Als sich der 64jährige Fahrer eines PKW Skoda am Morgen des 29.05. gegen 06:55 Uhr in Weißenborn-Lüderode ans Steuer seines Fahrzeuges setzte, unterschätzte er die Wirkung des am Vorabend getrunkenen Alkohols. Es kam wie es kommen musste und die Fahrt endete nach wenigen Metern an der Mauer einer Grundstücksumfriedung in der Straße Unterm Berge. Bei dem Aufprall wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Trotz der vorhandenen Frontschäden hatte der Motor seine Arbeit noch nicht eingestellt und der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Aufprall mit dem Fahrzeug vom Unfallort. Er kam aber in der Folge nur noch cirka 500 Meter weit, bevor auch der Motor seinen Dienst quittierte. Die zu diesem Zeitpunkt bereits alarmierten und eintreffenden Rettungskräfte konnten den nun ohne fahrbaren Untersatz festgestellten Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und auch bereits medizinisch versorgen. Denn auch der Fahrer hatte sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Grund des Unfalls wurde schnell erkannt und auch der Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,7 Promille bestätigte die Ersteinschätzung. Eine Blutentnahme war die Folge. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden von cirka 20.000,- EUR.

