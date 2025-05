Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken mit dem Auto unterwegs - Fahrer mit 1,64 Promille gestellt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In eine Verkehrskontrolle geriet am Mittwoch, 28.05. ein 48jähriger Fahrzeugführer. Dieser war in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße 44 in Heiligenstadt mit seinem PKW unterwegs als er gestoppt wurde. Bei der Kontrolle räumte der Fahrer ein vor Fahrtrantritt Alkohol konsumiert zu haben. Er verweigerte aber jegliche Mitwirkung an der polizeilichen Maßnahme und schloss sich in seinem Fahrzeug ein. Das Fahrzeug musste schließlich gewaltsam geöffnet werden um den Fahrer aus dem Fahrzeug zu holen. Erst nachdem dies erfolgte, zeigte sich der 48jährige kooperativer und wirkte bei den weiteren Maßnahmen mit. Ein Atemalkoholtest im Anschluss an die Blutentnahme zeigte dann das Ergebnis von 1,64 Promille. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell