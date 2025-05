LPI-NDH: Motorräder, Motorradzubehör und Bargeld aus Fahrschule gestohlen - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Großengottern (ots) - Ein Harley-Davidson-Fahrer befuhr am Mittwoch die Langensalzaer Straße in Richtung Bundesstraße 247. Als er eine Rechtskurve gegen 08.40 Uhr passierte verlor der 76-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Der Fahrzeugführer wurde durch den Sturz verletzt und in das nächstgelegene Klinikum transportiert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

