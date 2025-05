LPI-NDH: Kennzeichentafeln entwendet

Jützenbach (ots) - Am Mittwochmorgen erlebten die Anwohner der Jützenbacher Straße eine böse Überraschung. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 06.15 Uhr, brannte Schuhwerk in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses nieder. Durch die Flammen wurde ein darüber befindlicher Blumenkasten zerstört und eine Fensterscheibe beschädigt. Auch die Fassade wurde durch den Brand in Mittleidenschaft gezogen. Der ...

mehr