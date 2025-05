LPI-G: Rasenmäher aus Schlosskeller entwendet

Greiz (ots) - Greiz. A, 21.05.2025 gegen 15:15 Uhr kam es in Greiz an der Kreuzung Irchwitzer Straße und Papiermühlenweg zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Moped. Der 46-jährige PKW Fahrer missachtete die vorfahrtsberechtigte 38-jährige Mopedfahrerin, so dass es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt und es entstand Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. (BF) Rückfragen bitte ...

