LPI-G: Wohnungseinbruch in der Johannes-R.-Becher-Straße

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 21. Mai 2025, gegen 14:35 Uhr, kam es an der Kreuzung Am Lerchenberg / Friedrich-Mehring-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Fahrzeugführerin missachtete die Vorfahrt einer 39-jährigen Fahrerin, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die 39-Jährige klagte erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in ...

