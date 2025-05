LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots) - Gera: Am 20.05.2025 gegen 14:28 Uhr ereignete sich in der Johannes-R.-Becher-Straße in Gera ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Fiat Panda vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei eine 69-jährige Fahrerin eines Opel Corsa, die sich von hinten näherte. Es kam zur Kollision, wodurch der Fiat Panda ...

