LPI-G: Fahrrad vor Einkaufsmarkt entwendet

Gera (ots) - Gera: In den frühen Morgenstunden des 20. Mai 2025 wurde einer 50-jährigen Reinigungskraft in Gera während ihrer Arbeit die Handtasche gestohlen. Die Frau war zwischen 04:15 Uhr und 06:15 Uhr in einem Gebäude an der Hainstraße tätig. Ihr PKW-Daihatsu stand während dieser Zeit auf dem Gelände des Gebäudes. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendeten die Handtasche der Frau - samt persönlichen Dokumenten und Bargeld. ...

