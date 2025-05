LPI-G: Diebstahl von Baustelle

Gera (ots) - Gera: Zwei unbekannte Männer, vermutlich osteuropäischer Herkunft, gaben sich am 19. Mai 2025 zwischen 14:00 und 15:30 Uhr gegenüber drei Seniorinnen in Gera als Ablesedienstmitarbeiter aus. Ziel der Täter war es, in die Wohnungen der älteren Damen zu gelangen und ihnen Wertgegenstände zu stehlen. In der Karl-Matthes-Straße und der Jenaer Straße versuchten die Täter, in die Wohnungen einer 85- und 76-Jährigen einzudringen. Beide Seniorinnen ...

