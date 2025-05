Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickdiebstähle in Gera

Gera (ots)

Gera: Zwei unbekannte Männer, vermutlich osteuropäischer Herkunft, gaben sich am 19. Mai 2025 zwischen 14:00 und 15:30 Uhr gegenüber drei Seniorinnen in Gera als Ablesedienstmitarbeiter aus. Ziel der Täter war es, in die Wohnungen der älteren Damen zu gelangen und ihnen Wertgegenstände zu stehlen. In der Karl-Matthes-Straße und der Jenaer Straße versuchten die Täter, in die Wohnungen einer 85- und 76-Jährigen einzudringen. Beide Seniorinnen verweigerten jedoch den Eintritt und erlitten keinen Diebstahlschaden. Anders verhielt es sich bei einer 81-jährigen Anwohnerin. Sie ließ die Täter zunächst in ihre Wohnung, wobei diese ein Armband im Wert von 50 Euro stahlen, bevor die Rentnerin den Betrug bemerkte und die Männer aus der Wohnung verwies. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten - Tel. 0365 / 8234 1465 (Bezugsnummer 0128102/2025). (AK)

