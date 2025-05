Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (491) Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (09.05.2025) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Fischbach ein Unfall, bei dem sich zwei Autofahrerinnen Verletzungen zuzogen. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die 57-jährige Fahrerin eines weißen Skoda Fabia war gegen 18:15 Uhr auf der Fischbacher Hauptstraße stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Brücke über die A9 kam es auf Höhe der dortigen Behelfsausfahrt zum Zusammenstoß mit einem weißen Toyota Aygo. Die 48-jährige Toyota-Fahrerin erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die 57-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Verkehrsteilnehmerinnen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Da die beiden Autofahrerinnen widersprüchliche Angaben machten, steht die Feststellung des genauen Unfallhergangs nun im Zentrum der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 65831530 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

