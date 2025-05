Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (488) Betrunkene Autofahrerin kam von Fahrbahn ab

Nürnberg (ots)

Eine Pkw-Fahrerin kam am frühen Samstagmorgen (10.05.2025) in Nürnberg-Steinbühl von der Straße ab und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Die Verkehrspolizei leitete entsprechende Ermittlungen gegen die stark alkoholisierte Frau ein.

Gegen 05:45 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei mit, dass ein Auto im Bereich des Frankenschnellwegs von der Straße abgekommen sei. Als verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd vor Ort eintrafen, stellten diese fest, dass die Fahrerin eines Mazda offenbar von der Straße An den Rampen kommend auf den Frankenschnellweg einfahren wollte und dabei mutmaßlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der am Mazda entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrfähige Auto musste abgeschleppt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille.

Die Verkehrspolizei Nürnberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Hierbei fanden die Beamten heraus, dass die 18-jährige Tatverdächtige zunächst falsche Personalien angegeben hatte. Sie musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen. Daneben stellten die Polizisten den Führerschein der jungen Frau sicher. Diese muss sich nun neben dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen der falschen Namensangabe verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell