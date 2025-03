Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Senior von falscher Staatsanwältin bestohlen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwochmittag (12. März, 12:15 Uhr) rief eine bisher unbekannte Frau einen Meidericher Senior (84) an und gab sich als falsche Oberstaatsanwältin aus. Sie soll dem Mann geschildert haben, dass sein Sohn bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Personen getötet habe. Der Sohn solle nun in Untersuchungshaft sitzen und gegen einen hohen Bargeldbetrag ausgelöst werden können.

Der 84-Jährige versuchte daraufhin mehrfach, seinen Sohn zu erreichen, allerdings wurde sein Telefon während dieser Zeit durch die unbekannten Täter scheinbar blockiert. Der Senior besorgte schließlich das Bargeld und bekam von der Unbekannten die Anweisung, es einem Boten zu übergeben. Dieser klingelte wenig später an der Tür und holte es wortlos ab. Der Meidericher beschreibt ihn mit einem schmalen, bartlosen Gesicht und Brille.

Wenn Sie verdächtige Beobachtungen im Wohngebiet rund um die Straße "Auf dem Damm" gemacht haben, dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

