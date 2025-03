POL-DU: Alt-Hamborn: Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Ein 65-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend (11. März, 20 Uhr) im Einmündungsbereich Stepelsche Straße / Am Nienhaushof von einem Auto erfasst worden. Die Opel-Fahrerin flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge leistete umgehend Erste Hilfe und alarmierte Polizei sowie Rettungskräfte. Der Notarzt behandelte den Radfahrer noch an der Unfallstelle, bevor er in ein Krankenhaus ...

mehr