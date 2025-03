Polizei Duisburg

POL-DU: Beeckerwerth: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Ein 65-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend (11. März, 20 Uhr) im Einmündungsbereich Stepelsche Straße / Am Nienhaushof von einem Auto erfasst worden. Die Opel-Fahrerin flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge leistete umgehend Erste Hilfe und alarmierte Polizei sowie Rettungskräfte. Der Notarzt behandelte den Radfahrer noch an der Unfallstelle, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Für die Unfallaufnahme zog die Polizei Duisburg ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen hinzu.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Polizisten in der Nähe des Unfallortes auf einem Parkplatz einen Opel mit Unfallspuren. Sie suchten die Halteranschrift auf und trafen dort auf eine 19-Jährige. Sie berichtete den Beamten, dass sie einen lauten Knall wahrgenommen habe und dann in einem Schockzustand gewesen sei. Ein vor Ort durchgeführter Alkohol- sowie ein Drogenvortest fielen negativ aus. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein der jungen Frau sowie den Opel sicher. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die 19-Jährige muss sich jetzt mit einer Strafanzeige auseinandersetzen.

