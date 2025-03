Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe angefahren

Duisburg (ots)

In der Fasanenstraße ereignete sich am Dienstagmittag (11. März, 11:30 Uhr) ein Verkehrsunfall, zu dem die Beamten der Duisburger Polizei gerufen wurden. Einem 75-jährigen Mann ging der Vorgang der Müllentsorgung offenbar nicht schnell genug. Er überquerte mit seinem dunklen SUV halb die Straße und halb den Bürgersteig, um das in seinen Augen ärgerliche Hindernis zu überholen.

Dabei soll er nicht nur eine Mülltonne, sondern auch einen 33-jährigen Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe in seiner orangen Arbeitskleidung umgefahren haben - so berichteten es mehrere Zeugen und Arbeitskollegen des 33-Jährigen. Der Mann sei dabei auf die Straße gestürzt. Doch anstatt anzuhalten, habe der Senior ihn zusätzlich mit seinem Fahrzeug noch am Unterarm verletzt und sich dann vom Unfallort entfernt.

Der Müllwerker wollte sich später selbst in ärztliche Behandlung begeben und brauchte keinen Rettungswagen. Aufgrund der vielen Zeugenaussagen konnte das Auto samt Fahrer ausfindig gemacht werden. Den 75-jährigen Duisburger erwartet nun ein Strafverfahren.

