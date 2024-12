Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizeiinspektion Simmern - Wochenendpressebericht vom 13. bis 15.12.2024

Simmern (ots)

Auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt wurde am Freitag den 13. Dezember ein 49-jähriger Mann aus Simmern. Dieser nahm sich im Vorbeigehen von einem vor dem Kleidungsgeschäft stehenden Verkaufsständer mehrere Kleidungsstücke und entfernte sich. Er konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden. In der Folge konnte der Ladendieb gestellt und zum Geschäft zurückgebracht werden. Bei der Personalienfeststellung konnten die Beamten beim Täter deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab 2,06 Promille. Der Wert der entwendeten Kleidung lag im niedrigen dreistelligen Bereich. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Am 14. Dezember ereignete sich gegen 17:26 Uhr in Rheinböllen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher geriet nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er den entgegenkommenden PKW seitlich streifte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallgeschädigte konnte jedoch das Kennzeichen des Flüchtigen ablesen, so dass dieser wenig später durch die Polizei zu Hause an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Bei dem 84-jährigen Fahrzeugführer wurden, nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest, 1,34 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde daher sichergestellt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Gesamtschaden an beiden PKW beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Im Berichtszeitraum wurden im Stadtgebiet Simmern drei Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt.

1. In der Nacht vom 13.12.24 auf den 14.12.24 wurde in der Gerhart-Hauptmann-Straße die Fensterscheibe der Beifahrertür eines dort abgestellten Wohnmobils eingeschlagen. 2. Ein weiterer PKW wurde in den Nachmittagsstunden des 14.12.24 auf dem Schlossplatz beschädigt. Hier wirkte der unbekannte Täter mit stumpfer Gewalt auf die Motorhaube ein. 3. In den Abendstunden des 14.12.24 wurde in der Nanni-Lambrecht-Straße die Heckscheibe eines PKW eingeschlagen.

Die Schäden an den jeweiligen Fahrzeugen dürften sich im unteren vierstelligen Betrag belaufen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern unter der Rufnummer 06761/9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell