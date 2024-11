Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden sowie einer leicht verletzten Person

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Saarbrücker Innenstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 03:00 Uhr am 16.11.2024 wurde die Polizei in Saarbrücken über einen Verkehrsunfall in der Mainzer Straße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher die Mainzer Straße in Richtung Innenstadt mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit befuhr und nach Passieren des Kreuzungsbereiches Hellwigstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im Anschluss kollidierte der 18 jährige Fahrer mit insgesamt vier ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw, so dass ein Sachschaden von ca. 200.000 EUR entstand. Der 20 jährige Beifahrer des Unfallfahrzeuges wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die bisherigen Ermittlungen lassen den Verdacht zu, dass es im Vorfeld zu dem Verkehrsunfall möglicherweise zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen dem verunfallten Fahrzeug und einem weiteren, bislang unbekannten Pkw gekommen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat ein entsprechendes Spurensicherungsgutachten in Auftrag gegeben. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Polizei erhofft sich sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie dem bislang unbekannten Fahrzeug. Kurz vor dem Unfallereignis haben zwei Passanten die Unfallstelle passiert und könnten möglicherweise wichtige Hinweise zum Unfallhergang geben.

