Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit 5 leicht verletzten Personen, davon drei Kinder. Zeugensuche.

Saarbrücken (ots)

Eine 39-jährige Pkw-Führerin befuhr am Samstag, 09.11.2024, 18:47 Uhr, die Scheidter Straße in 66121 Saarbrücken, aus Richtung Saarbrücken-Fechingen kommend, in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Ein 38-jähriger Pkw-Führer aus Saarbrücken, befuhr mit seinem Pkw und fünf weiteren Insassen, aus Richtung Scheidt kommend, die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Innenstadt Saarbrücken. Im Ampel-geregelten Kreuzungsbereich Kaiserstraße/Scheidter Straße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wird das Fahrzeug des 38-jährigen gegen eine Steinmauer geschleudert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit; es entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer sowie drei Kinder im Alter von neun, sieben und zwei Jahren leicht verletzt und wurden vorsorglich in Saarbrücker Krankenhäuser eingeliefert. Da beide Unfallbeteiligten angaben, die Lichtzeichenanlage bei Grünlicht passiert zu haben, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

