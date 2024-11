Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: 30-jähriger Mann verletzt Polizisten und soll zuvor Passanten bedroht und Kinder belästigt haben. Zeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Am 08.11.2024, 14:29 Uhr, soll ein Mann im Bereich der Gaußstraße in Saarbrücken, mit freiem Oberkörper und geöffneter Hose mehrere Passanten bedroht, in unverständlicher Sprache geschrien sowie Kinder angesprochen und verängstigt haben. Konkrete Zeugen der Handlungen konnten allerdings nicht festgestellt werden. Durch Zeugenhinweise wurde jedoch der Tatverdächtige ermittelt. Im Zuge der Identitätsfeststellung an seiner Wohnanschrift attackierte und verletzte der Mann die eingesetzten Beamten. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen; er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681/9321-233,in Verbindung zu setzen.

