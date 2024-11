POL-HRO: Mann durch Hundebiss verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - Bereits am Sonntag konnten in Schwerin 2 Beschuldigte vorläufig festgenommen werden, nachdem sie offenbar mit Drogen handelten. Eine Zeugin beobachtete gegen 14:20 Uhr drei männliche Personen im Stadtteil Mueßer-Holz, die sich auffällig verhielten und informierte die Polizei. Umgehend eingesetzte Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin gelang es trotz Fluchtversuch 2 Männer am Keplerplatz ...

