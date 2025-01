Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrerin übersieht Radler

Am Dienstag (28.01.25) erlitt ein Radler bei einem Unfall in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr fuhr eine 49-Jährige in der Einsteinstraße in Richtung Blaustein. Sie bog mit ihrem Opel Meriva nach rechts in die Magirus-Deutz-Straße ab. Dabei übersah sie wohl einen 29-Jährigen. Der war mit seinem Fahrrad rechts neben ihr auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs. Das Auto touchierte den Radler, der wohl noch versuchte auszuweichen. Der Radler stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte an der Unfallstelle vorsorgt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden, das Auto blieb unbeschädigt.

