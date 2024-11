Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zusammenstoß zwischen zwei Transportfahrzeugen

Zeugensuche

Heinsberg-Donselen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (22. November) ereignete sich im Kreuzungsbereich der B 221/L 227/K 13 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 5 Uhr fuhr ein 20 Jahre alter Heinsberger mit einem Transporter auf der B 221 aus Fahrtrichtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Zur gleichen Zeit war ein 36 Jahre alter Mann aus Gangelt, ebenfalls mit einem Transporter, auf der K 13 aus Fahrtrichtung Waldenrath kommend in Fahrtrichtung Dremmen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beteiligten Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurde eines der Fahrzeuge gegen eine Ampel geschleudert. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Gangelter wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Die Männer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf angefordert. Die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden bis zum Mittag gesperrt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zur Klärung des Geschehens beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

