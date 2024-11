POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Hückelhoven (ots) - Unbekannte Täter gelangten in der Bauerstraße in den Keller eines Mehrfamilienhauses und brachen dort zwei Kellerverschläge auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie diverse Haushaltsgeräte und ein Holzregal. Die Tat ereignete sich zwischen am Mittwochnachmittag (20. November) zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

