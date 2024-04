LPI-SLF: Mehrere Anzeigenerstattungen gegen 49-Jährigen

Pößneck (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es zur Sprengung eines Zigarettenautomaten in Pößneck. Ein oder mehrere Unbekannte brachten mutmaßlich einen Böller in den Ausgabeschacht des Automaten in der Raniser Straße/ Am Aktiengarten ein und verursachten dadurch eine Detonation. Anschließend wurde eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln und Bargeld gestohlen. Durch den Kriminaldauerdienst ...

