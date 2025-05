Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (489) Hochwertige GPS-Module von landwirtschaftlichen Fahrzeugen gestohlen - Zeugenaufruf

Herzogenaurach / Neustadt a. d. Aisch (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag (08.05.2025) auf Freitag (09.05.2025) mehrere GPS-Sender und Navigationsgeräte von Bauernhöfen in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) und Emskirchen (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Einbrecher drangen zwischen 21:00 Uhr am Donnerstag und 06:45 Uhr am Freitag in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Mausdorfer Straße im Herzogenauracher Stadtteil Zweifelsheim ein. An vier abgestellten Fahrzeugen demontierten die unbekannten Personen mehrere GPS-Module und zugehörige Navigationsgeräte.

Im ähnlichen Tatzeitraum verschafften sich Diebe Zugang zu einem Traktor auf einem Bauernhof im nahegelegenen Emskirchener Gemeindeteil Elgersdorf. Dort entwendeten sie ebenfalls einen GPS-Empfänger samt Navigationsgerät.

Insgesamt liegt der Entwendungsschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Verständigte Streifen veranlassten Spurensicherungsmaßnahmen an den beiden Tatorten. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und prüft dabei Zusammenhänge zwischen diesen und zurückliegenden Taten im Kreis Ansbach. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

