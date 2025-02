Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kleinkraftrad entwendet - Zeugen gesucht

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Montag (24. Februar) auf Dienstag (25. Februar) kam es in Troisdorf zu einem Diebstahl von einem Kleinkraftrad.

Der motorisierte Roller, der mittels Lenkradschloss gesichert war, stand vor einer Garage eines Zweifamilienhauses an der Hauptstraße in Spich. Die Anzeigenerstatterin gab an, dass sie das Fahrzeug am Vortag (24. Februar) gegen 18:30 Uhr vor der Garage gesehen habe. Am nächsten Morgen war das Kleinkraftrad nicht mehr vor Ort.

Mutmaßlich brachen Unbekannte das Lenkradschloss auf und flüchteten mit dem Roller in unbekannte Richtung.

Wer Angaben zu dem oder den Tatverdächtigen und/oder dem Kleinkraftrad des Herstellers Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 657OAZ machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell