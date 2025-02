Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (24. Februar) meldete ein 44 Jahre alter Sankt Augustiner sein Motorrad bei der Polizei als gestohlen. Das Zweirad war in der Mülldorfer Straße in Sankt Augustin in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Diese ist mittels eines Rolltors gesichert, dass lediglich durch einen passenden Schlüssel zu öffnen ist. In der Zeit zwischen Samstag (22. Februar), 22:00 Uhr und Montag, 11:30 Uhr gelang es dennoch einem oder mehreren Tätern auf ungeklärtem Weg in die Garage zu gelangen. Hier entfernten sie die Abdeckplane von dem Kraftrad des 44-Jährigen und transportierten dieses auf bislang unbekannte Weise ab. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um eine Maschine des Herstellers BMW vom Typ S 1000 R, in den Farben Weiß, Rot und Blau, mit goldfarbenen Brems- und Kupplungshebeln und dem amtlichen Saison-Kennzeichen SU-JD93. Der Wert des motorisierten Zweirads wird mit 17.000 Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Motorrades nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. Die Polizei rät, Motorräder möglichst in verschlossenen Garagen abzustellen. Auch hier sollte eine elektronische Wegfahrsperre in Kombination mit Bremsscheiben- und Bügel- oder Panzerkabelschlössern verwendet werden. Die Ausrüstung mit einem Diebstahlwarnsystem sowie einem GPS-Tracker ist ebenfalls sinnvoll. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell