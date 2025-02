Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagmittag (21. Februar) kam es in Sankt Augustin in der Gutenbergstraße zu einem Trickdiebstahl. Gegen 12:00 Uhr klingelte es in der Gutenbergstraße im Ortsteil Menden an der Wohnungstür einer 84-Jährigen. Geschellt hatten zwei Männer, die sich als Handwerker ausgaben. Sie erzählten der Frau, dass es in der Wohnung über ihr zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Daher wolle man nun prüfen, ob es in der Wohnung der Seniorin zu einem Wasserschaden gekommen sei. Die Schilderung klang für die Sankt Augustinerin plausibel, so dass sie die angeblichen Handwerker in ihre Wohnung ließ. Dort suchten die beiden das Badezimmer auf, während die Frau in die Küche ging, um den Herd auszuschalten. Als sie zurückkam war nur noch einer der Herren im Bad. Man sagte ihr, dass der zweite im Keller nach dem Rechten sehen würde. Weiterhin arglos ging die Seniorin erneut in die Küche. Kurz darauf waren wieder beide Männer in der Wohnung, teilten ihrem Opfer mit, dass alles in Ordnung sei und verließen ihre Wohnung und das Haus in unbekannte Richtung. Erst am nächsten Tag bemerkte die 84-Jährige, dass es zwar zu keinem Wasser- wohl aber zu einem Vermögensschaden gekommen war: Aus ihrer Wohnung fehlte diverser Goldschmuck und ein vierstelliger Bargeldbetrag. Die mutmaßlichen Diebe hatten offenbar die Gutgläubigkeit und die unbeobachtete Gelegenheit genutzt und in der Wohnung nach Beute gesucht. Nachdem sie fündig geworden waren, verließen sie das Zuhause ihres Opfers und entkamen in unbekannte Richtung. Den ersten Tatverdächtigen beschreibt die Seniorin als dick, und mit grauem Overall mit roter Aufschrift bekleidet. Das dunkle Haar soll wellig gewesen sein. Der zweite Mann soll eine kräftige Statur und dunkelblondes Haar gehabt haben. Beide Männer waren nach Angaben der Zeugin um die 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß und mit grauen Overalls mit roten Aufschriften bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. Die Polizei rät dazu, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein und diese nicht herzeinzulassen. Lassen Sie nur Personen in Ihre Wohnräume, die Sie selbst bestellt haben, oder die durch Ihre Hausverwaltung angekündigt worden sind. Da oftmals ältere Menschen Opfer dieser Betrugsart werden, sprechen Sie zu deren Schutz mit älteren Angehörigen über die Masche. (Uhl) #Riegelvor #sicherimAlter

