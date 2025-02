POL-SU: Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss

Hennef (ots) - In der Nacht von Mittwoch (19. Februar) auf Donnerstag (20. Februar) kam es zu zwei Einbruchsversuchen in Kindergärten an der Siegfeldstraße und der Kurhausstraße in Hennef. Unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen, blieben jedoch erfolglos. Am Morgen des 20. Februar stellte eine Mitarbeiterin des ...

