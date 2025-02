Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Autofahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet

Troisdorf (ots)

Bei der ursprünglichen Nachricht war leider die Unfallörtlichkeit nicht korrekt. Im Folgenden wurde die Örtlichkeit entsprechend geändert. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

In Troisdorf kam es am frühen Mittwochmorgen (19. Februar) zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Der oder die Autofahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die gestürzte Radlerin zu kümmern. Gegen 05:40 Uhr war diese von der Hauptstraße kommend mit ihrem Pedelec auf der Straße "Belgische Allee" unterwegs. Dann kam aus Sicht der 47 Jahre alten Troisdorferin von rechts aus der Straße "Am Senkelsgraben" ein Pkw gefahren. Der oder die Fahrerin übersah dabei offenbar die Zweiradfahrerin, die noch vergeblich versuchte auszuweichen, und erfasste sie mit der Fahrzeugfront. Die Frau, die eine reflektierende Neonjacke und einen reflektierenden Fahrradhelmüberzug trug, kam zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Der oder die Autofahrerin setzte seine Fahrt in Richtung Linder Mauspfad fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die 47-Jährige konnte der hinzugerufenen Polizei lediglich sagen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Kleinwagen handelte. Nähere Angaben oder Aussagen zu Insassen konnten den hinzugerufenen Polizisten gegenüber nicht gemacht werden. Die Troisdorferin wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Wer Angaben zu dem Unfall und/oder dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell