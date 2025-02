Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher scheitern bei zwei Einbruchsversuchen in Kindergärten

Hennef (ots)

In der Nacht von Mittwoch (19. Februar) auf Donnerstag (20. Februar) kam es zu zwei Einbruchsversuchen in Kindergärten an der Siegfeldstraße und der Kurhausstraße in Hennef. Unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen, blieben jedoch erfolglos.

Am Morgen des 20. Februar stellte eine Mitarbeiterin des Kindergartens an der Siegfeldstraße ein eingeschlagenes Fenster fest. Zudem fanden die alarmierten Polizeibeamten Hebelspuren an einer Nebeneingangstür sowie an einem angrenzenden Fenster. In einem weiteren Fenster befand sich ein mutmaßlich durch einen Einschlag verursachtes Loch. Den Tätern gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen.

Ein ähnliches Bild bot sich am Kindergarten in der Kurhausstraße. Dort wurde ein Fenster im hinteren Bereich des Gebäudes aufgebrochen, weitere Einbruchsspuren fanden sich an einem weiteren Fenster sowie an der Nebeneingangstür. Auch hier blieb der Einbruch erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden. (Re)

