POL-SU: Abbiegeunfall - eine verletzte Person

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (20. Februar) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring / Rheinstraße / Im kleinen Feldchen in Troisdorf, bei dem eine 45-jährige Frau verletzt wurde.

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Troisdorfer mit seinem Nissan die Rheinstraße aus Niederkassel kommend in Richtung Troisdorf. Er wollte den Kreuzungsbereich, der durch Ampeln geregelt wird, geradeaus überqueren. Gleichzeitig steuerte die 45-Jährige (ebenfalls aus Troisdorf) ihren Ford über den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Niederkassel. Mit im Fahrzeug befanden sich ihre zwei minderjährigen Kinder. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die Rheinstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissanfahrer.

Nach Zeugenangaben habe die Ampel für den Linksabbiegerverkehr Rotlicht gezeigt.

Durch die Kollision wurde die 45-Jährige leicht verletzt. Ihre Kinder und der 49-Jährige blieben unverletzt. Nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle kam die Troisdorferin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Re)

