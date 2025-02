Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kindertagesstätte

Troisdorf (ots)

Im Troisdorfer Ortsteil Rotter See kam es zwischen Freitag (21. Februar), 16:30 Uhr und Samstag (22. Februar), 16:50 Uhr zu einem Einbruch. Am Samstag suchte der Mitarbeiter einer Reinigungsfirma eine Kindertagesstätte an der Evrystraße auf. Als er wie gewohnt den Raum öffnen wollte, in dem die Putzutensilien aufbewahrt werden, stellte er an der Tür Hebelspuren fest und verständigte die Leiterin der Einrichtung. Gemeinsam mit der hinzugerufenen Polizei wurde festgestellt, dass im Tatzeitraum ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige durch das Aufhebeln eines Fensters in das zweigeschossige Gebäude gelangten. Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt und die Räume einbruchstypisch durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen besteht die Beute aus einem Laptop. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 5413221. Spezialisten der Kriminalpolizei Siegburg bieten kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz für Privatpersonen wie für Gewerbetreibende. Kontakt und weitere Informationen unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #Riegelvor

