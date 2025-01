Polizei Wolfsburg

POL-WOB: NACHTRAGSMELDUNG zu E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Am Dienstagvormittag ist der 49-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen.

Wolfsburg, Saarstraße

06.01.2025, 21:15 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am vergangenen Montagabend in der Saarstraße in Wolfsburg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein 47 Jahre alter Zeuge entdeckte am Montagabend in Höhe der Bushaltestelle "Schubertring" eine bewusstlose, männliche Person. Der 47-Jährige reagierte sofort richtig und leitete unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem stark am Hinterkopf blutenden Verletzten ein, während er zeitgleich den Feuerwehrnotruf wählte. Ein weiterer 62 Jahre alter Passant unterstützte ihn bei den Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 49 Jahre alte, schwer verletzte Wolfsburger wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in das Wolfsburger Klinikum gebracht. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand war der 49-Jährige mit einem E-Scooter in der Saarstraße unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte er mit dem Roller und verletzte sich schwer. Da der genaue Unfallhergang noch unklar ist, suchen die Ermittler nach Anwohnern oder Passanten, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

