Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kästorf, Zu dem Balken

04.01.2025, 22.50 Uhr

Am Samstagabend versuchte ein unbekannter Täter mittels eines Feuerwerkskörpers einen Zigarettenautomaten in der Straße Zu dem Balken im Wolfsburger Ortsteil Kästorf zu sprengen. Durch die Detonation wurde der Automat beschädigt, jedoch nicht geöffnet.

Ein Zeuge hörte am Samstag gegen 22.20 Uhr einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster sah, entdeckte er eine Person mit Kapuze, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Der Zeuge sprach die Person an, woraufhin diese die Straße überquerte und in Richtung Oebisfelder Straße, VW-Büropark Nord, flüchtete. Er konnte noch erkennen, wie sich der flüchtenden Person, eine weitere anschloss.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell