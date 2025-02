POL-SU: Vorfahrt missachtet/ Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Sankt Augustin (ots) - Am Freitagmittag (21. Februar) kam es in Sankt Augustin in der Gutenbergstraße zu einem Trickdiebstahl. Gegen 12:00 Uhr klingelte es in der Gutenbergstraße im Ortsteil Menden an der Wohnungstür einer 84-Jährigen. Geschellt hatten zwei Männer, die sich als Handwerker ausgaben. Sie erzählten der Frau, dass es in der Wohnung über ihr zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Daher wolle man nun ...

